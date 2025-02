Coinbase hat es vorgemacht, jetzt könnte Gemini nachziehen: Wie Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, erwägt die von den Winklevoss-Zwillingen gegründete Krypto-Börse einen Börsengang (IPO). Noch ist nichts in trockenen Tüchern, aber ein IPO scheint vor allem in diesem Jahr durchaus im Bereich des Möglichen.Die potenziellen IPO-Pläne von Gemini könnten zu keinem besseren Zeitpunkt kommen. Ein Zeitpunkt, an dem sich die politische und regulatorische Landschaft in den USA möglicherweise ...

