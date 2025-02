Die Reserve Bank of India (RBI) hat erstmals seit fast fünf Jahren die Zinsen gesenkt. Die Zentralbank reduzierte den Leitzins um 25 Basispunkte auf 6,25 Prozent, nachdem die Inflation zuletzt spürbar nachgelassen hatte. Damit will die RBI die schwächelnde Wirtschaft stützen und neues Wachstum ermöglichen. Der Schritt gibt auch dem indischen Aktienmarkt neue Impulse.Die Entscheidung kommt in einer Phase wirtschaftlicher Unsicherheit: Indiens BIP-Wachstum lag zuletzt bei 5,4 Prozent - dem schwächsten ...

