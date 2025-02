Stuttgart (ots) -Auch in der digitalen Welt bleibt das Schulbuch ein zentrales Medium im Unterricht - doch es entwickelt sich weiter. Auf der didacta 2025 zeigt der Ernst Klett Verlag, wie Künstliche Intelligenz (KI) den Lernalltag verändert: von KI-gestützten Tutoren bis hin zu intelligenten Feedback-Systemen, die Schüler an die Hand nehmen und Lehrkräfte unterstützen. Erstmals vorgestellt wird eine KI, die den Mathematikunterricht grundlegend ändern könnte. Der KI-LernCoach bietet eine innovative Lösung für eines der drängendsten Probleme im Schulalltag: die Vermittlung mathematischer Grundlagen bei zunehmend heterogenen Leistungsständen.Studien zeigen, dass viele Schülerinnen und Schüler beim Übergang in die Sekundarstufe I große Defizite in Mathematik aufweisen. Ohne grundlegendes Verständnis verlieren sie den Anschluss, während Lehrkräfte individuelle Förderung leisten müssen, ohne den Klassenunterricht zu beeinträchtigen. Der KI-LernCoach des Ernst Klett Verlags begegnet diesem Problem, indem er die Bearbeitung mathematischer Aufgaben begleitet und die einzelnen Rechenschritte in Echtzeit analysiert. Fehler werden sofort erkannt und zurückgemeldet."Unsere KI revolutioniert den Mathematikunterricht, indem die Schülerinnen und Schüler an die Hand genommen werden und die Unterstützung erhalten, die sie benötigen.", erklärt Leon Frischauf, Mathematikexperte und Gründer von Studyly. "Das Besondere an der regelbasierten KI ist, dass sie nicht nur Fehler erkennt, sondern erstmals auch die zugrunde liegenden Ursachen analysiert. Die KI liefert Hinweise darauf, warum ein Fehler entstanden ist, und bietet konkrete Hilfestellungen zur Korrektur. Dies fördert das selbstständige Lernen und verhindert, dass sich Fehlvorstellungen festigen." Dass die Entwicklung einzigartig ist, zeigt auch das Interesse der Forschung, da der bislang manuell durchgeführte Analyseprozess nun erstmals automatisiert werden kann.Fehler erkennen: Terme, Binomische Formeln oder GleichungenDer KI-Tutor enthält zum Start der Testphase ab der didacta mehrere tausend Aufgaben aus der Algebra und beherrscht damit knapp 200 verschiedene Rechenregeln aus den Bereichen Terme, lineare Gleichungen, Bruchgleichungen sowie Potenzen. Für die mittleren und gymnasialen Abschlüsse sind die Aufgaben abgestimmt auf die Klett-Lehrwerksreihen Schnittpunkt und Lambacher Schweizer.Für Klett-Geschäftsführer Maximilian Schulyok ist wichtig: "KI und Technologie bieten ein enormes Potenzial, um Lernprozesse zu optimieren und Lehrkräfte gezielt zu entlasten. Der Schlüssel zum Erfolg liegt jedoch in der intelligenten Integration dieser Werkzeuge in unsere Bildungsmedien - nicht in isolierten Anwendungen."Der KI-LernCoach ist Teil der Mathematiklernplattform KlettxStudyly und ergänzt diese ab September 2025. Studyly-Kunden erhalten die Lizenz für 2,95 EUR pro Kind und Jahr, ansonsten kostet eine Lizenz 9,95 EUR.Der KI-LernCoach kann neben anderen Innovationen im Maker Space des Verlags in Halle 3 C22 getestet werden.didacta-Veranstaltung:Dienstag, 11.2.2025, 14.30 - 15.00 Uhr, Stand Ernst Klett VerlagMathematik neu gedacht: Fehleranalyse mit KI. Der Weg zum personalisierten Lernen. Ein Gespräch mit Leon Frischauf (Studyly GmbH) und Maximilian Schulyok (Geschäftsführer Ernst Klett Verlag)Pressekontakt:Ernst Klett Verlag GmbHAnja VrachliotisPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitRotebühlstraße 7770178 StuttgartTelefon: +49 711 6672 1166Mobil: + 49 0174 975 2670eMail: pr@klett.dewww.ernst-klett-verlag.deOriginal-Content von: Ernst Klett Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28861/5966170