München (ots) -Clevere Erklärer, smarte Wissenschaftler, schnelle Sportler und ein sympathisches Familienduell präsentiert Moderator Kai Pflaume in der kommenden "Wer weiß denn sowas?"-Woche. Selbstverständlich geben die Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton wieder ihr Bestes, um die Prominenten beim Wettraten tatkräftig zu unterstützen.Laut Forschenden der ETH Zürich kommt es nach einer Diät zum sogenannten Jojo-Effekt, weil unter anderem bestimmte Fettzellen ...?a) mehr Zucker und Fett als ursprünglich aufnehmenb) nur noch Proteine speichern und auf diese Weise verdickenc) das appetitsteigernde Hormon Ghrelin in großen Mengen produzierenFolgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:· Gold-Duell: Der Magdeburger Lukas Märtens erschwamm im Sommer 2024 in Paris die Goldmedaille über 400 Meter Freistil. Damit war er der erste deutsche Schwimmer seit 1988, der sich olympisches Gold sichern konnte. Zum Rateduell trifft Märtens auf den "Albatros" genannten Michael Groß, der 36 Jahre zuvor die Goldmedaille im 200 Meter Freistil holte und insgesamt 21 Titelgewinne bei den Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften für sich verbuchte. Welcher Ausnahme-Athlet schlägt als Erster am Quiz-Beckenrand an?· Wissenschafts-Duell: Die bei Youtube unter dem Namen "Dr. Flojo" bekannte Ärztin, Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin Florence Randrianarisoa ist Teil des Teams, das die Wissenschaftssendung "Quarks" im WDR moderiert. Bei "Wer weiß denn sowas?" tritt sie zum spannenden Rateduell gegen den Förster, Autor und Podcaster Peter Wohlleben an, der sich bestens mit dem geheimen Leben der Bäume auskennt. Aber wer von beiden kennt sich mit richtigen Antworten auf schräge Quizfragen aus?· Journalisten-Duell: Mit ihrer Talkshow "Deutschland3000" will die Journalistin Eva Schulz auf verschiedensten Kanälen - als Podcast, in Social-Media-Videos und im TV- junge Menschen unterstützen, sich eine Meinung zu politischen Themen zu bilden. Ihr Rateduellgegner ist der Journalist Ulrich Wickert, der als ehemaliger Auslandskorrespondent und Moderator der "Tagesthemen" bestens in der Politik bewandert ist.· Maus-Duell: Seit über 50 Jahren gibt es "Die Sendung mit der Maus". Generationen von Kindern lernten von den Maus-Machern Christoph Biemann und Ralph Caspers in den Lach- und Sachgeschichten, wie die Streifen in die Zahnpasta kommen oder die zehn besten Methoden, um einen Fluss zu überqueren. Jetzt treten Christoph und sein Kollege Ralph zum mausigen Rateduell gegeneinander an.· Vater-Tochter-Duell: Bevor sich am Samstag in der legendären ZDF-Krimiserie "Stubbe - Von Fall zu Fall" die Schauspieler Wolfgang und Stephanie Stumph als Bildschirm-Vater-Tochter-Gespann verabschieden, wollen sie in einem fröhlichen Familienduell herausfinden, ob Vater oder Tochter die meisten Quizfragen richtig beantworten kann.Die Rate-Duelle im Überblick:Montag, 17. Februar Lukas Märtens | Michael GroßDienstag, 18. Februar Peter Wohlleben | Florence RandrianarisoaMittwoch, 19. Februar Eva Schulz | Ulrich WickertDonnerstag, 20. Februar Christoph Biemann | Ralph CaspersFreitag, 21. Februar Wolfgang Stumph | Stephanie StumphHätten Sie gewusst, dass ...es laut Forschenden der ETH Zürich nach einer Diät zum sogenannten Jojo-Effekt kommt, weil unter anderem bestimmte Fettzellen mehr Zucker und Fett als ursprünglich aufnehmen?Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas"Wer weiß denn sowas?" in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/daserste/wer-weiss-denn-sowas