© Foto: adobe.stock.com

Schwache Nachfrage in Asien und Nordamerika verlangsamen das Wachstum des Kosmetikkonzerns. Der Umsatz von L'Oréal stieg im vierten Quartal nur um 2,5 Prozent auf 11,08 Milliarden Euro - Analysten hatten hier mit einem Wachstum von 4,5 prozent gerechnet. Damit wuchs das Unternehmen so langsam wie seit Corona nicht mehr! Besonders der asiatische Markt schwächelt: In Nordasien brachen die Umsätze um 3,6 Prozent ein, nach einem Minus von 6,5 Prozent im Vorquartal. Die Umsätze in Nordamerika stiegen im vierten Quartal lediglich um 1,4 Prozent - deutlich weniger als die 5,2 Prozent im dritten Quartal und weit unter den Erwartungen der Analysten. Der Konzern, der Marken wie Maybelline und …