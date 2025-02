NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Pinterest sind am Freitag vorbörslich um mehr als ein Fünftel auf das höchste Niveau seit Sommer 2024 angesprungen. Vorbörslich kosteten Pinterest rund 41 Dollar. Sie scheinen damit nach einer langen Seitwärtsphase wieder Kurs auf ihr Vorjahreshoch bei gut 45 Dollar zu nehmen. 2021 hatten sie während der an Freizeitaktivitäten armen Corona-Zeit einmal fast 90 Dollar gekostet.

Der Betreiber der Online-Pinnwand für Bilder und Ideen konnte laut dem Goldman-Sachs-Experten Eric Sheridan nicht nur mit den Ergebnissen des vierten Quartals überzeugen, sondern vor allem auch mit dem Ausblick vorhandene Anlegersorgen zerstreuen. Er hob wie viele Kollege sein Kursziel deutlich an./ag/jha/