Ethereum könnte auf 1.700 USD fallen - Während Solaxy im Presale durchstartet

Der Kryptowährungsmarkt befindet sich aktuell in einer kritischen Phase, insbesondere für Ethereum. Laut dem Analysten Ali Martinez steht ETH vor einer wichtigen Entscheidung am Unterstützungsniveau von 2.500 USD, dessen Durchbruch nach unten weitreichende Folgen haben könnte.

Ethereum am Scheideweg: Technische Analyse zeigt kritisches Niveau

Der aktuelle Ethereum-Preis liegt bei etwa 2.700 USD und verzeichnete in den letzten sieben Tagen einen massiven Rückgang von mehr als 17%. Dieser Einbruch wird teilweise auf den Handelskrieg und neue US-Zölle zurückgeführt, wobei ETH im Vergleich zum Gesamtmarkt besonders stark betroffen war.

Die technische Analyse zeigt einen Ascending Parallel Channel im 12-Stunden-Chart, der als wichtiger Indikator für die zukünftige Preisentwicklung gilt. Sollte der Kurs unter das kritische Unterstützungsniveau von 2.500 USD fallen, prognostiziert Martinez einen möglichen Rückgang auf 1.700 USD, was einem Verlust von über 39% entspräche.

SOLX Token im Presale: Solaxy als erste Layer-2 für Solana

Der native Token SOLX des Solaxy-Projekts befindet sich derzeit in der Presale-Phase und hat bereits über 18 Millionen US-Dollar eingesammelt. Der Token wird eine zentrale Rolle im Ökosystem spielen und für Transaktionsgebühren, Staking und Governance verwendet werden.

Das Ziel von Solaxy ist es, als erste Layer-2-Lösung für Solana die Skalierbarkeit und Effizienz zu verbessern. Durch das Auslagern und Bündeln von Transaktionen sollen höhere Geschwindigkeiten und niedrigere Gebühren erreicht werden - ein Konzept, das bereits von Ethereum bekannt ist.

