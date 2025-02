Annaberg-Lungötz (ots) -Noch liegt Annaberg-Lungötz im Salzburger Lammertal unter einer glitzernden Schneedecke. Eine wahre Winteridylle, die zur Entschleunigung einlädt und abseits der Pisten für Winterwanderer die perfekten Bedingungen bietet.Während die Schritte sanft im Schnee knirschen, eröffnet sich ein Panorama auf die majestätischen Gipfel des Gosaukamm mit der imposanten Bischofsmütze. Ob eine gemütliche Tour entlang der Winterwanderwege oder ein Ausflug mit Schneeschuhen in unberührter Natur - die Winterlandschaft von Annaberg-Lungötz schenkt Ruhe, frische Bergluft und unvergessliche Momente, bevor der Frühling die weiße Pracht in eine bunte Farbenwelt verwandelt.Sobald nämlich der Winter weicht, erwacht Annaberg-Lungötz zu neuem Leben. Die Almwiesen leuchten in bunten Farben und die Sonne taucht die Landschaft in goldenes Licht. Wanderer finden hier ein Paradies aus gut markierten Wanderwegen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade, die zu malerischen Aussichtspunkten führen.Auf über 30 markierten Wanderwegen erleben Sie die zahlreichen Facetten der Salzburger Bergwelt. Ob ein entspannter Spaziergang, eine ausgedehnte Almwanderung oder eine anspruchsvollere Bergtour - die Möglichkeiten sind so vielseitig wie die Landschaft selbst. Die Riedlkar Alm, das Naturschutzgebiet Gerzkopf oder der Dachsteinblick zählen zu den Höhepunkten. Unterwegs laden die Hütten zur Einkehr ein, wo regionale Schmankerl und die Herzlichkeit der Gastgeber den Tag perfekt abrunden.Das Wandertaxi Annaberg-Lungötz - ab 16. Juni ist ein praktischer Service, der Sie bequem zu den schönsten Ausgangspunkten der Wanderwege in der Region bringt. So können Sie flexibel die Touren planen, ohne auf ein eigenes Auto angewiesen zu sein. Besonders beliebt ist der Shuttle zu Highlights wie dem Gosausee oder den Almen im Lammertal.Die Tennengau Plus Card ist der Schlüssel zu zahlreichen Vorteilen in der Region. Sie wird bei einem Aufenthalt in einer der teilnehmenden Unterkünfte kostenlos überreicht und bietet zahlreiche Vergünstigungen, wie kostenlose Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im Tennengau sowie ermäßigten Eintritt zu Sehenswürdigkeiten, Freizeitangeboten und Veranstaltungen. Apropos Veranstaltungen - am 03.08.2025 findet das jährliche Almfilm OpenAir auf der Rottenhofhütte statt.Kurze Vorschau auf den bunten Herbst: Dieser beginnt gleich mit einem herbstlichen Highlight: "dem HeuArt-Fest" inklusive "HeuArt-Umzug" am 07.09.2025, welches nur alle vier Jahre stattfindet. Dieses einzigartige Fest verbindet Tradition, Kunst und Handwerk auf eindrucksvolle Weise. Bauern, Handwerker und Künstler aus der Region zeigen ihr Können, während musikalische Darbietungen und kulinarische Köstlichkeiten für Unterhaltung und Genuss sorgen.Annaberg-Lungötz ist ein Erlebnis für alle Sinne und das zu jeder Jahreszeit. Erleben Sie die Magie dieser besonderen Region! Mehr Infos unter: www.annaberg-lungoetz.comPressekontakt:Tourismusverband Annaberg-LungötzOrt 215A-5524 Annaberg ÖsterreichTel.: +43 6463 8690Mail: info@annaberg-lungoetz.comWeb: www.annaberg-lungoetz.comPressekontakt:Maria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: Tourismusverband Annaberg-Lungötz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177533/5966452