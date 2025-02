Strategische Partnerschaft stärkt die Fähigkeit von Gradiant, leistungsstarke Wasseraufbereitung für systemkritische Industrien weltweit zu entwickeln

Gradiant, global führend bei Industrie- und Abwasserbehandlung, hat heute eine strategische Partnerschaft mit GF Piping Systems bekannt gegeben, einem führenden Anbieter von Flow-Lösungen. Damit stärkt Gradiant seine Fähigkeit, den weltweit wichtigen Branchen wie Halbleiter, Pharmazie und kritische Rohstoffe, leistungsstarke, moderne Lösungen für Wasserbehandlung bereitzustellen. So behauptet das Unternehmen seine Position in der globalen Wasserindustrie.

Today, Gradiant, a global leader in advanced water and wastewater treatment, announced a strategic partnership with GF Piping Systems. (Photo: Business Wire)

Gemäß den Bedingungen des nicht-exklusiven Abkommens wird GF Piping Systems bestimmte Produkte und Dienstleistungen an Gradiant liefern, damit wichtige Projekte weltweit nahtlos abgewickelt werden können. GF's stabiles und internationales Netzwerk eröffnet Gradiant rund um die Uhr Zugang zu technischem Fachwissen und Assistenz vor Ort. So werden die Lösungen von Gradiant rechtzeitig und zuverlässig umgesetzt, wodurch die hohen Anforderungen von systemkritischen Industrien erfüllt werden.

GF Piping Systems bringt mehr als 30 Jahre an Erfahrung mit in den Bereichen moderne Materialien, Vorfertigungsmöglichkeiten und schnelle Lieferung, um den komplexen Anforderungen von großen Wasseraufbereitungsprojekten gerecht zu werden. GF Piping Systems' hochwertige Materialien, Automatisierungssysteme und der weltweite Service für den gesamten Wasserzyklus optimieren Effizienz und Zuverlässigkeit, sodass systemkritische Infrastrukturen optimal funktionieren.

"Dank dieser Partnerschaft werden die fortschrittlichen Technologien zur Wasseraufbereitung und das Fachwissen über Prozesse von Gradiant mit der Erfahrung von GF Piping Systems mit Flow-Lösungen miteinander kombiniert," sagte Govind Alagappan, President von Gradiant. "Gemeinsam unterstützen wir die wichtigsten Industrien der Welt, die im Hinblick auf mehr Effizienz, Nachhaltigkeit und Stabilität ihrer Wassersysteme auf uns setzen."

"Unsere Partnerschaft mit Gradiant passt genau," sagte Wolfgang Dornfeld, Head of Business Unit Asia bei GF Piping Systems. "Wir setzen uns beide für technischen Fortschritt und nachhaltige Wasseraufbereitung ein durch gemeinsame Forschung und Entwicklung. Da wir weltweit aktiv sind, können wir die globalen Projekte von Gradiant mit unseren zuverlässigen und innovativen Piping-Lösungen und unserem Service-Portfolio unterstützen."

Die Partnerschaft wurde im GF Piping Systems' Customer Experience Center in Singapur anlässlich der Übergabe der 100. IR-63M Infrarot-Schweißmaschine gefeiert, was den Fokus der Zusammenarbeit auf Innovation und Nachhaltigkeit hervorhob. Die hochmoderne Schweißmaschine wird Gradiant's Global Innovation Center in Singapur vervollständigen, ein anerkannter Hub für innovative Wassertechnologie, wo bahnbrechende Fortschritte in der industriellen Wasseraufbereitung erzielt werden, um die drängendsten Probleme der Welt im Hinblick auf die Wasserwirtschaft zu lösen.

Über Gradiant

Gradiant ist ein besonderes Wasserunternehmen. Es bietet differenzierte eigene End-to-End-Lösungen für fortschrittliche Aufbereitung von Wasser und Abwasser, die von den besten Experten in diesem Fachgebiet entwickelt wurden. Kunden sind systemkritische Branchen wie Halbleiter, Pharmazie, Nahrungsmittel Getränke, Lithium, kritische Mineralien sowie erneuerbare Energie. Gradiant's innovative Lösungen verringern den Wasserverbrauch und die Menge von Abwasser, machen wertvolle Ressourcen erneut brauchbar und verwandeln Abwasser in Frischwasser. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Boston wurde am MIT gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.000 Mitarbeiter. Mehr erfahren Sie unter: gradiant.com.

