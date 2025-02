Nach den US-Arbeitsmarktdaten zeichnen sich in den großen US-Aktienindizes leichte Verluste ab. Der Broker IG taxierte den Techbörsen-Index Nasdaq 100 nach zwischenzeitlichem Plus rund eine Stunde vor dem Handelsstart 0,2 Prozent tiefer auf 21.712 Punkte. Nach dem Zoll-Schock durch die Ankündigung hoher Einfuhrabgaben auf Waren aus Kanada, Mexiko und China durch den neuen US-Präsidenten Donald Trump war der Nasdaq 100 am Montag zunächst auf fast 21.000 Punkte abgesackt, erholte sich seither aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...