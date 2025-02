Mainz (ots) -Der Stellvertretende ZDF-Justitiar Felix Mai wird zum 1. Mai 2025 neuer Justitiar des Senders. Er folgt damit auf den langjährigen Justitiar Peter Weber, der in den Ruhestand tritt.ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: "Felix Mai ist ein ausgewiesener Experte des Medien- und Digitalrechts und hat sich überdies in der Programmberatung sowie in Fragen der Weiterverbreitung hohe Anerkennung erworben. Dabei gelingt es ihm, auch fachübergreifend in komplexen Fragestellungen Lösungen zu entwickeln. Felix Mai ist sowohl im ZDF als auch darüber hinaus in den einschlägigen Fachkreisen als Experte geschätzt und anerkannt."Felix Mai, Jahrgang 1983, ist seit 2012 im Justitiariat des ZDF tätig und war zuständig für die Verbreitung der Rundfunk- und Telemedienangebote des Senders. Sein Aufgabengebiet umfasste bisher neben den klassischen linearen Rundfunkverbreitungswegen auch die Distribution der non-linearen ZDF-Angebote auf Drittplattformen. Er beriet die Abteilungen und Redaktionen des ZDF darüber hinaus zu allen Rechtsfragen der Digitalisierung. 2020 wurde Felix Mai zum Vorsitzenden des Beirats der VFF Verwertungsgesellschaft der Film und Fernsehproduzenten mbH gewählt. Seit 1. Dezember 2023 ist er der Stellvertretende Justitiar des ZDF. Seit 2024 ist Mai außerdem Aufsichtsratsmitglied der ZDF Sparks GmbH.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maifelix)(nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIn ZDF-Presseportal finden Sie die Biografie Felix Mai (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/mai-felix)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5966517