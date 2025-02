Basel (ots) -Hast du Spass, bei Schlagersongs mitzusingen? In die Welt der italienischen Popmusik einzutauchen? Zu den neusten Hits mitzutanzen? Oder herzhaft zu lachen mit nationalen und internationalen Comedians? Dann kommst du bei DAS ZELT an der Lenk genau auf deine Kosten.Hoch in den Bergen und tief im Simmental, zwischen schneebedeckten Gipfeln präsentiert das grösste Schweizer Tourneetheater vom 7. bis 22. Februar ein abwechlungsreiches Programm mit musikalischen Top-Acts, lokalen Starrs und Comedy-Grössen aus der ganzen Schweiz und mehr.Schlager Mania - mit Fantasy, Francine Jordi, Pia-Sophie & Swen TanglDAS ZELT präsentiert dieses Jahr die Premiere von Schlager Mania und verspricht eine unvergessliche Nacht voller Musik, Emotionen und ausgelassener Stimmung. Hier trifft die Schlagerwelt auf pure Lebensfreude - ein Abend, an dem wir gemeinsam feiern, singen und die grössten Hits geniessen. Das Line-up dieser ersten Ausgabe bringt echte Schlagergrössen und aufstrebende Talente auf die Bühne.Esteriore Brothers - Album-Tour "Viva Italia"Ihre musikalische Reise begann, als Piero Esteriore, der älteste Bruder und Teilnehmer der Musikshow "Musicstar" sich entschied, eine Karriere als Sänger einzuschlagen. Gemeinsam mit Mimmo, Gabriele und Amedeo wuchs er in einem musikalischen Umfeld auf, das ihre Leidenschaft für Musik vertiefte und ihr Band stärkte. Das Quartett begab sich schliesslich auf den Weg, gemeinsam Musik zu machen. Mit über 1.1 Millionen Instagram Follower sind sie auch auf Social Media bereits grosse Stars.Schwiizer Hits - live mit Florian Ast, Nicole Bernegger, Marius Bear, Remo Forrer, Caroline Chevin, Ritschi & SläduGehe mit DAS ZELT auf eine musikalische Reise durch die Geschichte der Schweizer Charts, mit Florian Ast, Nicole Bernegger, Marius Bear, Remo Forrer, Caroline Chevin, Ritschi & Slädu, mit Band.Die weiteren Highlights:- Melissa Naschenweng- Kinderparty mit Schwiizergoofe Workshop- Claudio Zuccolini- Einheimische Jodlerkost- Megawatt- Heimweh- Kaya Yanar- Closing Party mit Ski AgguPressekontakt:Reto HütterTel. 061 260 06 30reto.huetter(at)daszelt.chOriginal-Content von: DAS ZELT AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100090995/100928630