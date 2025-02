Die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen am 26. Februar versetzt die Nvidia-Aktie in einen Zustand erhöhter Spannung. Nach einer bemerkenswerten Kurskorrektur von bis zu 22 Prozent infolge des DeepSeek-Schocks und der Ankündigungen zu US-Zöllen zeigt sich der Technologieriese dennoch widerstandsfähig. Die hohe Volatilität der Aktie spiegelt sowohl die Nervosität der Anleger als auch die enormen Erwartungen an den Chip-Hersteller wider. Besonders interessant ist die aktuelle Marktphase für Investoren, die von den gesteigerten Optionsprämien profitieren möchten. Die Unsicherheit vor der Zahlenvorlage hat zu einer deutlich erhöhten impliziten Volatilität geführt, was attraktive Chancen im Optionshandel eröffnet.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der jüngsten Kursschwankungen halten Marktbeobachter an ihrer positiven Einschätzung fest. Die Sichtbarkeit der Blackwell-Chip-Lieferkette verbessert sich kontinuierlich, während das Kundeninteresse an Nvidia-Produkten ungebrochen hoch bleibt. Insbesondere die langfristigen Wachstumsaussichten im Bereich der KI-Inferenz werden als vielversprechend eingestuft. Die momentane Kursschwäche wird von vielen Experten sogar als günstige Einstiegsgelegenheit betrachtet, da die fundamentalen Geschäftsaussichten des Unternehmens weiterhin robust erscheinen.

