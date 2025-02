München (ots) -Moderation: Louis KlamrothDas Thema: Der Vierkampf: Wer schafft es in den Bundestag, wer fliegt raus?Die Gäste:Christian Lindner (FDP, Bundesvorsitzender)Jan van Aken (Die Linke, Parteivorsitzender)Sahra Wagenknecht (BSW, Parteivorsitzende)Dorothee Bär (CSU, stellvertretende Parteivorsitzende)Nur noch zwei Wochen bis zur Wahl: FDP, BSW und Linke müssen um den Einzug in den Bundestag bangen. Diese Sorge hat die CSU nicht. Wie positioniert sie sich gegenüber den anderen? Welche Konzepte haben diese Parteien für die Zukunft Deutschlands, welche Antworten auf die internationalen Herausforderungen? Wer schlägt sich im Vierkampf am besten?So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de, Homepage: www.hartaberfair.deRedaktion: Torsten Beermann (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob,ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5966555