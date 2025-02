New York (ots/PRNewswire) -Ankura Consulting Group, LLC ("Ankura"), das weltweit führende Unternehmen für Experten- und Beratungsdienstleistungen, gab heute die Übernahme von Red Flag Global bekannt, einer preisgekrönten Agentur für strategische Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, die weltweit führenden Unternehmen hilft, ihre Strategie, Kommunikation, Kampagnen und Einflussnahme zu transformieren. Die Übernahme stärkt die Position von Ankura als weltweit führendem Anbieter umfassender Lösungen für Kunden, die mit immer komplexeren Geschäfts-, Politik-, Regulierungs-, Handels- und Reputationsanforderungen konfrontiert sind."Die einzigartige Expertise von Red Flag in strategischer Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnenmanagement ergänzt perfekt den multidisziplinären Ansatz von Ankura, um transformative Ergebnisse für Kunden zu liefern, wo sie am meisten ins Gewicht fallen", erklärt Kevin Lavin, Chief Executive Officer bei Ankura. "Ihr Expertenteam aus Wirtschaft, Politik, Diplomatie, Medien und digitaler Kommunikation ist bekannt für die Umsetzung kreativer Strategien, die messbare Ergebnisse und einen erheblichen Mehrwert für die Kunden bringen."Red Flag wurde 2013 gegründet und unterhält Büros in Washington, Brüssel, London, Dublin und Kapstadt. Red Flag wird in den Geschäftsbereich Global Strategic Advisory von Ankura integriert, dem auch McLarty Associates, das führende globale Beratungsunternehmen für Handelsdiplomatie und Geopolitik, und GreenPoint, ein angesehenes amerikanisch-chinesisches Strategieberatungsunternehmen, angehören, um ganzheitliche, kundenorientierte Lösungen für die drängendsten Herausforderungen unserer Zeit anzubieten."Durch die Kombination des gesamten Spektrums der strategischen Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit von Red Flag mit unserer geopolitischen, handelsdiplomatischen und operativen Expertise bieten wir unseren Kunden einen weiteren differenzierten Ansatz zur Umwandlung von Markteinblicken in Entscheidungen, Beziehungen und Botschaften, die das Spiel verändern", ergänzt Fernando Batlle, Head of Global Strategic Advisory bei Ankura."Red Flag Global ist stolz darauf, die Art und Weise zu verändern, wie unsere Kunden Strategien, Kommunikation, Kampagnen und Einflussnahme gestalten. Wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir "Red Flag-Momente" vorhersehen, die ein Handeln erfordern, um Chancen zu ergreifen und Herausforderungen zu entschärfen. Wir sind sehr erfreut, Teil von Ankura zu werden und unsere gemeinsamen Stärken nutzen zu können, um unseren Kunden eine beispiellose Unterstützung zu bieten", erklärt der Gründer und Chief Executive Officer von Red Flag Global, Karl Brophy.Informationen zu AnkuraAnkura Consulting Group, LLC ist ein unabhängiges, weltweit tätiges Experten- und Beratungsunternehmen, das End-to-End-Lösungen für das Konflikt-, Krisen-, Leistungs-, Risiko-, Strategie- und Transformationsmanagement anbietet. Ankura beschäftigt mehr als 2.000 Fachleute, die über 3000 Kunden in 55 Ländern betreuen. Zusammenarbeit und Erfahrung sind die Grundlage für unseren multidisziplinären Ansatz Protect, Create, and Recover Value. Weitere Informationen finden Sie unter www.ankura.com.Informationen zu Red Flag GlobalDas Expertenteam von Red Flag, das aus der Welt der Politik, der Medien, der Diplomatie, der Wirtschaft und der Interessenvertretung kommt, entwickelt und führt erfolgreiche Strategien und Kampagnen durch, die einigen der weltweit führenden Unternehmen, Industrieverbänden und Interessengruppen helfen, ihre schwierigsten Herausforderungen zu meistern und ihre wichtigsten Chancen zu nutzen. Red Flag ist von seinen Büros in Dublin, Brüssel, London, Washington und Kapstadt aus weltweit tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.redflag.global.Ankura:robin.boesen@ankura.comRed Flag:karl.brophy@redflag.globalKontakt:Robin Boesenrobin.boesen@ankura.com+1 312 217 5655Karl Brophykarl.brophy@redflag.global+353 86 820 2135Logo - https://mma.prnewswire.com/media/607686/ankura_logo_tag_rgb_v1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ankura-erwirbt-red-flag-global-und-erweitert-seine-kapazitaten-bei-strategischer-kommunikation-und-offentlichkeitsarbeit-fur-globale-kunden-302371358.htmlOriginal-Content von: Ankura, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156482/5966586