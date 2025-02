Die Ölpreise haben am Freitag zugelegt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete zuletzt 74,94 US-Dollar. Das sind 65 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im März stieg um 70 Cent auf 71,31 Dollar.Eine weiter robuste Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt stützte die Ölpreise, konnte ihnen aber keinen größeren Auftrieb geben. In der größten Volkswirtschaft der Welt blieb die Beschäftigungsentwicklung im Januar zwar etwas hinter den ...

