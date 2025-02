Nürnberg/Bonn (ots) -Der Vorsitzende der CSU, Markus Söder, rechnet mit Blick auf mögliche Koalitionsverhandlungen, dass es nach der Bundestagswahl zu einem Personalwechsel bei der SPD kommt. Am Rande des CSU-Parteitags sagte Söder gegenüber dem Fernsehsender phoenix, er glaube, "dass bei der SPD das Personal nach dieser Wahl ein anderes sein wird." Olaf Scholz habe bei der Bevölkerung wenig Akzeptanz und ihm gehe es nur um die eigene Karriere. Bei den Grünen werde das Personal mit Robert Habeck und Annalena Baerbock das gleiche sein. "Klar, mit den Grünen werden wir nichts erreichen", so Söder.Der bayrische Ministerpräsident ist zudem überzeugt, dass die Mehrheit der SPD-Wähler und "fast sogar die Hälfte der Grünen-Wähler" eine deutliche Begrenzung der Migration wolle. Die beiden Parteien sollten deswegen nicht "nur auf ihre Ideologen hören", sondern "endlich mal auf die Stimmen des Volkes". Die Mehrzahl der Bevölkerung wolle nichts Überdrehtes, aber eine grundlegende Richtungsänderung, so Söder bei phoenix.Das gesamte Interview sehen Sie in Kürze hier: https://phoenix.de/s/hZVPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5966756