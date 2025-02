Die Oneok Inc., einer der führenden US-amerikanischen Erdgaslieferanten, hat Anfang Februar 2025 eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividende auf 1,03 USD bekanntgegeben. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber der vorherigen Ausschüttung von 0,99 USD im November 2024. Die Aktie des Unternehmens, das eine Marktkapitalisierung von 54,1 Milliarden Euro aufweist, verzeichnete zuletzt einen Kurs von 92,31 EUR mit einer minimalen Tagesveränderung von -0,03 Prozent.

Kommende Finanzergebnisse

In der kommenden Woche steht die Veröffentlichung der Quartalszahlen für das vierte Quartal 2024 an. Die Ergebnispräsentation ist für den 25. Februar 2025 terminiert, einen Tag nach der offiziellen Bekanntgabe der Zahlen. Das Unternehmen wird dabei Einblicke in die aktuelle Geschäftsentwicklung geben.

Anzeige

Oneok-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Oneok-Analyse vom 9. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Oneok-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Oneok-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Oneok: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...