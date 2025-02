Die franco-kanadische Edelmetall-Streaming-Gesellschaft Franco-Nevada verzeichnet eine stabile Entwicklung an der Börse. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 26,4 Milliarden Euro und einem Aktienkurs von 136,80 Euro zeigt sich das Unternehmen robust positioniert. Der jüngste Handelstag schloss mit einem minimalen Rückgang von 0,04 Prozent, während die Aktie auf Monatssicht ein Plus von 4,21 Prozent verbuchen konnte.

Wichtige Termine im Blick

Die Anleger richten ihren Fokus nun auf zwei bedeutende Termine: Am 24. Februar wird Franco-Nevada an der BMO Global Metals, Mining & Critical Minerals Conference teilnehmen. Kurz darauf, am 10. März, folgt die mit Spannung erwartete Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2024, die vorbörslich präsentiert werden.

