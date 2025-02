Die Basilea Pharmaceutica zeigt sich derzeit in robuster Verfassung an der Börse. Mit einer Marktkapitalisierung von 560 Millionen Euro und einem aktuellen Kurs von 42,75 Euro verzeichnet das Schweizer Biopharma-Unternehmen eine beständige Entwicklung. Besonders bemerkenswert ist die positive Jahresentwicklung mit einem Plus von 23,64 Prozent, wobei die Aktie aktuell 20,23 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief notiert.

Anstehende Quartalszahlen im Fokus

Die Anleger richten ihren Blick nun auf den 18. Februar 2025, wenn Basilea die Ergebnisse des vierten Quartals 2024 präsentieren wird. Mit einem für 2025 prognostizierten KGV von 11,35 und einer aktuellen Bewertung von 53,59 steht die fundamentale Entwicklung des Unternehmens besonders im Interesse der Investoren.

