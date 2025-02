Berlin - Linksparteichef Jan van Aken dämpft die Erwartungen an das TV-Duell von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) am Sonntagabend. "Nur die beiden, da wäre ein Tatort spannender", sagte van Aken der "Rheinischen Post".Der Linken-Politiker ergänzte, die Demokratie sei "bunter als die beiden, die sich kaum unterscheiden". Das sei "eine vertane Chance". Zwar sei es gut, "wenn Politiker im Fernsehen gefragt werden, wie sie dieses Land verändern wollen", aber bei Scholz und Merz wisse man schon vorher, dass sie sich "erschreckend einig sind - sie frieren die Mieten nicht ein und senken sie auch nicht"."Und die Milliardäre bleiben bei ihnen unantastbar und werden nicht zur Kasse gebeten", so van Aken.