München / Bremen / Rostock - Gegen rechts und für Demokratie sind am Samstag in ganz Deutschland erneut mehrere Hunderttausend Menschen auf die Strasse gegangen. Allein in München kamen nach Polizeiangaben mehr als 250.000 Demonstrierende bei strahlendem Sonnenschein auf der Theresienwiese zusammen. Die Veranstalter sprachen von mehr als 320.000 Teilnehmern. Laut Polizei verlief der Protest friedlich. Unterstützt wurde die Demonstration für Vielfalt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...