Der Technologiekonzern Quantum Computing Inc. verzeichnete am 8. Februar einen signifikanten Kursrückgang von 3,03 Prozent auf 9,28 USD. Das in Leesburg, Virginia, ansässige Unternehmen, das sich auf nanophotonenbasierte Quantentechnologie spezialisiert hat, sieht sich mit anhaltenden Herausforderungen konfrontiert. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,2 Milliarden Euro bei 137,2 Millionen ausstehenden Aktien. Im Monatsvergleich musste das Unternehmen einen Wertverlust von 8,60 Prozent hinnehmen.

Finanzielle Kennzahlen deuten auf Herausforderungen

Die finanziellen Kennzahlen des Unternehmens zeigen eine angespannte Situation. Mit einem aktuellen KGV von -46,90 für 2025 und einem negativen Cash-Flow von -0,13 USD pro Aktie spiegeln die Zahlen die derzeitigen operativen Schwierigkeiten wider. Der Aktienkurs liegt zwar 96,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch.

