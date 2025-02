NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu kleinem CSU-Parteitag:

Egal, ob Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün, Politikwissenschaftler bezweifeln ohnehin, dass von dem groß angekündigten und versprochenen Politikwechsel nach den anstehenden Koalitionsverhandlungen noch viel übrig bleiben wird. Merz wie Söder wollten den Delegierten und vielleicht auch ein Stück sich selbst einreden, dass die SPD ein guter Koalitionspartner sein werde, wenn sie den dickköpfigen Kanzler Olaf Scholz erst mal losgeworden ist. Spätestens am Tag nach der Wahl werde man in der SPD begreifen, dass man sich auf den falschen Weg begeben habe, prophezeite Merz und meinte damit die Migrationspolitik. Damit werden freilich andere Politikfelder, auf denen die Unionsparteien ebenfalls einen grundlegenden Wechsel versprechen, ausgeklammert. Auf breiter Front wird die SPD, so sie und ihre Basis denn überhaupt zu einer Neuauflage der Groko bereit sind, sicher nicht klein beigeben./yyzz/DP/mis