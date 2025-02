MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu BSW/Linke:

Lange sah es so aus, als würde die ausgetretene Sahra Wagenknecht ihren Ex-Kollegen den politischen Todesstoß versetzen. Politologen dozierten bereits, das Bündnis schließe eine Lücke im Parteiensystem. Und heute? Wegen Wagenknechts autoritären Führungsstils offenbarten sich während der Koalitionsverhandlungen im Osten erste Risse. Plötzlich hadern viele mit dieser Mischung aus Personenkult, rechter Migrations- und linker Sozialpolitik. In Bayern hagelt es Parteiaustritte, im "Deutschlandtrend" steht das BSW nur noch bei vier Prozent. Das Bündnis hat in Rekordzeit den Reiz des Neuen verloren. Und überholt wird man ausgerechnet von der totgesagten Linken./yyzz/DP/mis