BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Iran/USA:



Völlig ernst muss man Khameneis Vorstoß nicht nehmen: Das meiste, was er gegen Trump anführte, ist seit mehreren Jahren bekannt und hätte auch schon vor fünf Jahren zu einem "Machtwort" gegen Verhandlungen mit den USA führen können. Nicht einmal das "Memorandum über maximale Druckausübung auf Iran", das Trump am Dienstag unterzeichnete, veranlasste Khamenei zum sofortigen Einschreiten, sondern erst die darauf gestützte Verhängung umfangreicher neuer Sanktionen durch das Finanzministerium am Donnerstag.