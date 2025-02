Hamburg (ots) -Kurz vor der zur Bundestagswahl 2025 startet NDR Info ein neues Dialogformat: "oha! Zwei Welten an einem Tisch". Zwei einander bis dahin unbekannte Personen mit gegensätzlichen Positionen treffen dabei aufeinander und diskutieren über strittige Fragen unserer Zeit. In dem direkten, persönlichen Gespräch geht es um mehr als nur Argumente: Persönliche Erfahrungen, Werte und Lebenswege der Gäste spielen eine zentrale Rolle und zeigen, warum Menschen bestimmte Überzeugungen vertreten.Was trennt uns - und was verbindet uns?Sind wir mit der Migration überfordert? Brauchen wir die Wehrpflicht zurück? Sind E-Autos wirklich die beste Lösung? Wie verstehen sich Jung und Alt? Diese Fragen polarisieren besonders vor der Wahl und bestimmen die politische Auseinandersetzung. Selten aber werden sie im direkten Gespräch über die Grenzen einzelner Filterblasen hinaus verhandelt. Hier setzt das NDR Info Format "oha!" an und bietet Raum für einen respektvollen Austausch und für Empörung oder Erstaunen darüber, wie das Gegenüber zu seiner Meinung gekommen istMehr Dialog, weniger Polarisierung"In einer Zeit, in der Debatten oft verkürzt und zugespitzt geführt werden, setzen wir bewusst auf den direkten Austausch. Unser Format schafft eine Plattform für tiefgehende, persönliche Gespräche, in denen unterschiedliche Standpunkte respektvoll diskutiert werden können", sagt Adrian Feuerbacher, NDR Chefredakteur und Programmchef von NDR Info. "oha! Zwei Welten an einem Tisch" bringt Menschen mit gegensätzlichen Perspektiven zusammen - denn Demokratie lebt vom Austausch, vom Zuhören und vom Ringen um die besten Argumente.Die Teilnehmenden wurden vorrangig über die Umfrageplattform NDRfragt ausgewählt. Das zentrale Kriterium bei der Auswahl der Teilnehmenden war der Gegensatz ihrer Positionen sowie ihre Offenheit, diese in einer öffentlichen Diskussion zu vertreten.YouTube, Fernsehen, Radio, Online"oha! Zwei Welten an einem Tisch" wird von Aimen Abdulaziz-Said moderiert. Die Diskussionen sind ab dem 10. Februar um 12:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von NDR Info (https://www.youtube.com/@NDRInfo) verfügbar. Ergänzend dazu sendet NDR Info Beiträge im Fernsehen und Radio. Am 11. und 18. Februar werden einzelne Folgen auch bei Panorama 3 ausgestrahlt. Begleitend sind auf NDR.de/oha Texte, alle Episoden und zusätzliche Inhalte verfügbar. Auf dem Instagram-Kanal von NDR Info gibt es ebenfalls Reels dazu.Pressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationNDR Presse und InformationTelefon: 040 / 4156 - 2300presse@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5967175