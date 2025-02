Zürich - Helvetica freut sich, die Ernennung von Marc Escher zum neuen Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsleitung bekannt zu geben. Mit dieser Personalentscheidung unterstreicht Helvetica ihren strategischen Fokus auf finanzielle Stabilität, nachhaltiges Wachstum und operative Qualität. Der Verwaltungsrat der Helvetica Property Investors AG hat Marc Escher (56) per 1. Februar 2025 zum Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied ...

