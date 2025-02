DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Japan bleiben die Börsen zum "Tag der japanischen Staatsgründung" geschlossen.

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, am Montag Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte zu erheben. Er sagte auch, dass er plant, am Dienstag oder Mittwoch eine Ankündigung über gegenseitige Zölle zu machen. "Ganz einfach: "Sie belasten uns, wir belasten sie", so Trump. Die Zölle sollen "fast sofort" in Kraft treten und auf alle Handelspartner angewandt werden. Zuvor hatte der Präsident bereits gesagt, dass die USA ab Mitte Februar Zölle auf Computerchips, Arzneimittel und andere für die nationale Sicherheit wichtige Produkte einführen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4. Quartal

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Termine angekündigt

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 6.064,50 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 21.690,00 +0,5% Nikkei-225 38.801,17 +0,0% Hang-Seng-Index 21.522,16 +1,8% Kospi 2.536,75 +0,6% Shanghai-Composite 3.324,83 +0,6% S&P/ASX 200 8.482,80 -0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - In der Breite werden schwache US-Vorgaben ebenso gut weggesteckt wie neue Zollandrohungen aus den USA, die am Freitag bereits an der Wall Street gespielt wurden. Am Sonntag kündigte US-Präsident Donald Trump unter anderem an, dass er am Montag einen Zoll von 25 Prozent auf US-Einfuhren von Stahl und Aluminium aus allen Ländern ankündigen werde. Auch die US-Arbeitsmarktdaten für Januar werden gut weggesteckt, obwohl diese die US-Notenbank in deren abwartendem Kurs bestätigten, was weitere Zinssenkungen betrifft. Nach Ansicht der Analysten von Daiwa könnte die Stimmung an den chinesischen Börsen von einer Art "Nationalstolz" gestützt werden angesichts des Durchbruchs von Deepseek in Sachen KI. Aktien aus dem Stahl- und Rohstoffsektor gehören nach der Zolldrohung aus den USA eher zu den Verlierern. Die Auswirkungen potenzieller US-Zölle dürften nach Einschätzung von Ökonomen von Barclays vielfach aber relativ begrenzt sein. In Sydney legen Bluesope Steel aber um 1,8 Prozent zu. Das Unternehmen betreibt bereits ein Werk in Ohio und will die dortige Produktionsmenge weiter erhöhen. Gesucht sind chinesische Telekomwerte nachdem diese die Deepseek-Technologie in ihre Angebote integriert haben. China Mobile gewinnen 1,9, China Unicom 2,1 und China Telecom 4,1 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 44.303,40 -1,0% -444,23 +4,1% S&P-500 6.025,99 -0,9% -57,58 +2,5% Nasdaq-Comp. 19.523,40 -1,4% -268,59 +1,1% Nasdaq-100 21.491,31 -1,3% -282,76 +2,3% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,01 Mrd 1,05 Mrd Gewinner 737 1.356 Verlierer 2.036 1.411 unverändert 75 79

Schwach - Ein insgesamt robust ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht dämpfte Zinssenkungshoffnungen, worauf am Aktienmarkt die Kurse nach einem gut behaupteten Start ins Straucheln gerieten. Unter anderem sank die Arbeitslosenquote wider Erwarten leicht und die Stundenlöhne stiegen stärker als gedacht, womit das Thema Inflation wieder präsenter wurde. Das dürfte der Notenbank weitere Zinssenkungen erschweren. Für Verkaufslaune sorgte aber vor allem auch eine Ankündigung von Donald Trump, in der kommenden Woche neue reziproke Zölle beschließen zu wollen. Trump sagte nicht, gegen wen sich diese richten sollen, sie seien aber gedacht, Zölle ausgleichen, die andere Länder auf US-Importe erhöben. Amazon knickten um 4,1 Prozent ein. Der Online- und Cloud-Computing-Riese schnitt im vierten Quartal zwar besser ab als erwartet, enttäuschte aber mit dem Ausblick für das laufende erste Quartal. Zudem kündigte Amazon Rekordinvestitionen für den Ausbau von KI-Infrastruktur an. Expedia schossen um 17,3 Prozent nach oben. Das Online-Reisebüro steigerte im vierten Quartal dank höherer Buchungen in allen Segmenten Gewinn und Umsatz stärker als erwartet. Ein Kursdebakel erlebte die Aktie des Elektro-LKW-Bauers Nikola. Der Kurs stürzte um gut 41 Prozent ab. Laut dem Wall Street Journal steht das Unternehmen, das auch auf Wasserstoff-Technologie setzt, vor einem Konkursantrag und arbeitet mit Beratern zusammen, um Optionen zur Umstrukturierung seiner Schulden zu prüfen. Das Unternehmen war zeitweise an der Börse mehr wert war als Ford.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,29 +7,3 4,21 4,6 5 Jahre 4,34 +6,5 4,27 -4,0 7 Jahre 4,41 +5,8 4,35 -6,7 10 Jahre 4,49 +4,7 4,44 -8,2 30 Jahre 4,69 +5,3 4,64 -9,1

Am Anleihemarkt zogen die Renditen nach den robust ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten an, weil diese eher gegen sinkende Zinsen sprachen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:43 % YTD EUR/USD 1,0317 +0,2% 1,0294 1,0386 -0,4% EUR/JPY 156,64 +0,4% 155,99 157,56 -3,8% EUR/GBP 0,8314 +0,0% 0,8313 0,8346 +0,5% GBP/USD 1,2408 +0,2% 1,2384 1,2445 -0,9% USD/JPY 151,82 +0,2% 151,54 151,71 -3,5% USD/KRW 1.451,34 -0,3% 1.455,43 1.447,40 -1,6% USD/CNY 7,1787 +0,2% 7,1660 7,1681 -0,4% USD/CNH 7,3135 +0,0% 7,3131 7,2897 +2,0% USD/HKD 7,7881 -0,0% 7,7906 7,7886 +0,3% AUD/USD 0,6276 +0,5% 0,6247 0,6289 +1,4% NZD/USD 0,5661 +0,3% 0,5643 0,5680 +1,1% Bitcoin BTC/USD 97.108,75 +1,3% 95.866,05 96.802,35 +2,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zog mit den höheren Marktzinsen etwas an, der Euro fiel auf 1,0329 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,38 71,00 +0,5% +0,38 +0,2% Brent/ICE 75,06 74,66 +0,5% +0,40 +0,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise bewegten sich um ein halbes Prozent nach oben, nachdem die USA Sanktionen gegen ein internationales Netzwerk verhängt haben, das den Transport von iranischem Rohöl nach China erleichtert. Dahinter steht der Versuch, den Druck auf Iran zu erhöhen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.885,30 2.860,77 +0,9% +24,53 +10,0% Silber (Spot) 32,01 31,79 +0,7% +0,22 +10,9% Platin (Spot) 981,15 973,40 +0,8% +7,75 +8,2% Kupfer-Future 4,60 4,59 +0,1% +0,01 +14,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis stieg im US-Handel um 0,2 Prozent. Im Tagesverlauf erreichte mit fast 2.887 Dollar ein neues Rekordhoch. "Der Bullenmarkt für Gold dürfte sich unter Trump 2.0 fortsetzen, weil Handelskriege und geopolitische Spannungen den Trend zur Diversifizierung der Reserven und zum Abbau von Dollarbeständen verstärken", kommentierten die Analysten von Citi.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

CHINA - Inflation

Der Anstieg der Verbraucherpreise in China hat sich im Januar zum chinesischen Neujahrsfest beschleunigt. Der Verbraucherpreisindex stieg im Januar um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nach 0,1 Prozent im Dezember. Ökonomen hatten mit 0,4 Prozent gerechnet. Die Kerninflation, die die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise ausklammert, erhöhte sich auf 0,6 Prozent, nach 0,4 Prozent im Dezember. Der Erzeugerpreisindex blieb mit wie im Dezember -2,3 Prozent unter der Schätzung von -2,2 Prozent,

ABBVIE

hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für Emblaveo erhalten, ein intravenöses Antibiotikum zur Behandlung von Erwachsenen mit komplizierten intra-abdominalen Infektionen, für die es weniger oder keine Behandlungsmöglichkeiten gibt. Emblaveo wurde gemeinsam mit Pfizer entwickelt.

U.S. STEEL / NIPPON STEEL

US-Präsident Donald Trump hat sich für ein sich Abkommen ausgesprochen, dass es Nippon Steel erlauben würde, in U.S. Steel zu investieren, ohne aber das US-Unternehmen vollständig zu übernehmen. "Es handelt sich um eine Investition und nicht mehr um einen Kauf", sagte Trump. "Ich wollte keinen Kauf, aber ich liebe Investitionen".

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2025 01:46 ET (06:46 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.