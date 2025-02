The following instrument on Boerse Frankfurt does not have the last trading day on 07.02.2025. The duration was extended. Due to technical reasons there is no trading on 10.02.2025. Trading will be continued on 11.02.2025.Das folgende Instrument in Boerse Frankfurt hat nicht den letzten Handelstag am 07.02.2025. Die Laufzeit der Emission wurde verlaengert. Aus technischen Gruenden findet am 10.02.2025 kein Handel statt. Der Handel wird am 11.02.2025 wieder aufgenommen.ISIN NameXS1760383577 GREENLAND GL.INV. 18/29