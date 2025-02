DJ Bayer beantragt 6-Monats-Behandlungsintervall für Eylea 8mg in EU

DOW JONES--Bayer beantragt für sein Augenmedikament Eylea 8mg bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) eine Verlängerung der Behandlungsintervalle für zwei Netzhauterkrankungen auf bis zu sechs Monate. In zwei Langzeitstudien zur feuchten, altersabhängigen Makuladegeneration (nAMD) und dem diabetischen Makulaödem (DMÖ) seien nach drei Jahren 24 bzw. 28 Prozent der Patienten auf ein letztes zugewiesenes Behandlungsintervall von sechs Monaten gekommen, teilte Bayer in Berlin mit. Deren Ergebnisse waren am Wochenende auf einer Tagung in Miami veröffentlicht worden.

Eylea 8mg ist bislang das einzige Mittel zur Behandlung der beiden genannten Erkrankungen, das in Europa eine Zulassung für bis zu 5-monatige Behandlungsintervalle hat. Da das Mittel in den Augapfel gespritzt werden muss, ist ein längeres Behandlungsintervall für Patienten von großem Nutzen.

Eylea 2mg war mit 3,2 Milliarden Euro Umsatz 2023 das zweitstärkste Medikament von Bayer überhaupt. Die höherdosierte Variante ist seit Januar vergangenen Jahres in der EU zugelassen.

February 10, 2025

