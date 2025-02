Baierbrunn (ots) -Normalerweise verläuft sie ohne Komplikationen, doch sie kann auch schwere Folgen haben. 2023 sind laut Statistischem Bundesamt 19.656 Menschen an einer Lungenentzündung verstorben. Die aktuelle Ausgabe des Gesundheitsmagazins "Apotheken Umschau" zeigt, wie man sich schützen kann.Die Beschwerden können unterschiedlich ausfallen, mit Husten, Fieber oder Abgeschlagenheit. Ein wesentlicher Hinweis ist Fieber, verbunden mit einem starken allgemeinen Krankheitsgefühl. "Alles über 38 Grad gemessen im Mund oder unter der Achselhöhle ist Fieber. Wenn dann gleichzeitig Luftnot, Husten und Abhusten von Schleim auftreten, muss man an eine Lungenentzündung denken" sagt Prof. Dr. Torsten Bauer, Chefarzt der Klinik für Pneumologie der Lungenklinik Heckeshorn. Schüttelfrost und Brustschmerzen beim Einatmen sind weitere mögliche Symptome.Dann gilt: ab in die Praxis. So lassen sich Verläufe identifizieren, die potenziell gefährlich werden können und sofort behandelt werden müssen. Bei Atemnot geht der Weg direkt ins Krankenhaus.Wenn die Befunde auf einen milden Verlauf hindeuten, kurieren junge, ansonsten gesunde Menschen die Infektion meist mit Antibiotikum zu Hause aus. Man darf die Bedrohung aber nicht unterschätzen: Jede fünfte Pneumonie bei den über 80-Jährigen endet tödlich. Bei unter 40-Jährigen beträgt die Quote circa ein halbes Prozent.Jeder kann sein Risiko senken zu erkranken: durch gründliches Händewaschen, nicht rauchen, ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung.Außerdem sind bestimmte Impfungen sinnvoll. Denn obwohl man sich trotz Impfung eventuell anstecken kann, verläuft die Erkrankung dann oft milder.Pneumokokken: Für Ältere ab 60 Jahren und für Jüngere ab 18 mit bestimmten Vorerkrankungen oder beruflichem Risiko.Grippe und Covid-19: Für Ältere ab 60 Jahren und ab 18 Jahren mit bestimmten Vorerkrankungen oder beruflichem Risiko.Respiratorisches Synzytial-Virus: Für Erwachsene ab 75 Jahren und ab 60 mit bestimmten Vorerkrankungen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 2A/2025 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/), Instagram (https://www.instagram.com/apotheken_umschau/) und YouTube (https://www.youtube.com/c/apothekenumschautv).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5967251