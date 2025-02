Nach dem Anstieg auf das nächste Allzeithoch hat der DAX am Freitag nach unten gedreht und die Sitzung bei 21.787 (-0,5%) beendet. Rückblick: Kleiner Dämpfer zum Wochenschluss - nachdem der deutsche Leitindex die Verluste vom Wochenauftakt in den nachfolgenden Sitzungen wieder aufgeholt hatte und dabei in Richtung 22.000er-Barriere ...

