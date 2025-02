Hannover (www.anleihencheck.de) - Während deutsche Staatsanleihen nach den US-Konjunkturdaten mit leichten Kursverlusten schlossen, gaben amerikanische Anleihen deutlicher nach, so die Analysten der Nord LB.Hier belaste die Furcht vor einer durch Zölle ausgelösten höheren Inflation.Im Januar 2025 seien in der US-Wirtschaft nach vorläufigen Angaben lediglich 143.000 zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse geschaffen worden. Per se sei diese Nachricht eher unerfreulich. Allerdings würden die vorgenommenen Revisionen an den Zahlen für die beiden Vormonate nun ein deutlich freundlicheres Bild zeigen. In jedem Fall sollte der im Januar auf den ersten Blick beobachtbare eher schwache Aufbau von neuen Beschäftigungen in seiner ökonomischen Relevanz nicht überbewertet werden. ...

