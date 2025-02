Nordrhein-Westfalen hat sein Förderprogramm "progres.nrw - Emissionsarme Mobilität" aktualisiert. Neu bezuschusst werden unter anderem elektrische Kleinwagen für ambulante Pflegedienste, Carsharing-Unternehmen und Kommunen. Außerdem dreht die Landesregierung am Fördersatz für Lkw-Lader. Die Regierung Nordrhein-Westfalens gibt an, in diesem Jahr für die eMobility-Förderung insgesamt 14 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Parallel wird das Programm ...

