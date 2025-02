Köln (ots) -1LIVE bringt Konzert-Highlights, Live-Shows und Clubnächte nach AachenNach dem erfolgreichen Start des Formats in Bochum im vergangenen Jahr heißt es diesmal: »Absolut Aachen«! Vom 04. bis 06. April stellt 1LIVE die Sektorstadt Aachen auf den Kopf und bringt die angesagtesten jungen Acts und Newcomer:innen direkt in die Studierenden-Hochburg!Schiwa Schlei, Programmchefin 1LIVE: "Regionalität gehört zur DNA von 1LIVE. Wir freuen uns sehr, unser erfolgreiches »Absolut«-Format in diesem Jahr erstmals in die tolle Sektorstadt Aachen zu bringen. Wir haben Konzerte, Shows und Partys mit talentierten Acts und großen Namen im Gepäck, die 1LIVE im Radio, bei unseren Events und digital ausmachen. Dank einer engen Kooperation mit der RWTH Aachen können wir alle Highlights aus drei Tagen »Absolut Aachen« direkt vom Campus in den Sektor übertragen, so dass unser Publikum live die Vibes miterleben kann."Felix Lobrecht und GReeeN zum Auftakt am FreitagDen Auftakt von »Absolut Aachen« macht der Arenen füllende Comedian und Podcaster Felix Lobrecht mit seinem beliebten 1LIVE-Format »99 Problems mit Felix Lobrecht«. Seit 2022 nimmt er in seiner Show regelmäßig die Rolle des Problemlösers für alle Hörer:innen ein. Mit unterhaltsamen Ratschlägen reagiert er auf deren alltägliche Themen und Sorgen - am 04. April wird sich Felix Lobrecht live »99 Problems« im Eden Palast widmen.Angefangen im Battle-Rap, entdeckte GReeeN schnell seine Leidenschaft für Reggae-Musik, die seine weitere musikalische Reise ebnete. In den vergangenen Jahren hat er sich eine treue Fangemeinde aufgebaut und erste Erfolge in den Charts gefeiert. Mit seinem viralen Hit »Panama« schoss er in die Top10 auf Platz 5 der deutschen Singlecharts und zählt aktuell über 73 Millionen Streams auf Spotify. Am 04. April bringt GReeeN karibischen Flair mit seinem "Rappgea" in den Musikbunker.Party-Abriss am 1LIVE »Absolut Aachen«-Samstag mit Querbeat und Ikkimel»Radikal Positiv« wird es am Samstag mit dem 13-köpfigen Kollektiv Querbeat! Mit ihrer beeindrucken Live-Energie, einer klar politischen Haltung und vielen Brass-Instrumenten bringt die Band jede Bühne zum Beben. Dabei lassen sie sich in keine Schublade stecken: Zwischen Festivalband, Jazz-Einflüssen, Punk-Attitüde und einem bisschen Karneval füllen sie ausverkaufte Konzerthallen und die Plätze vor den großen Festivalbühnen. Am 05. April bringen Querbeat ihre unaufhaltsame, positive Energie ins Zelt auf der Festivalwiese auf dem Campus-Balkon in Aachen.Ikkimel mischt diedeutsche Musikszene mit ihrem polarisierenden Auftreten und musikalischen Mix aus HipHop, Techno und Hyperpop auf. Seit 2022 provoziert die Berlinerin gekonnt mit expliziten Texten und einem exzessiven Lifestyle - und das mit Erfolg! Songs wie »Bikini Grell«, »Keta und Krawall« oder »Unisexklo« zählen mehrere Millionen Streams auf Spotify. Am 05. April spielt Ikkimel im Musikbunker.Weitere Konzert-Highlights und Partyformate rund um Absolut Aachen werden in Kürze bekanntgegeben.Der Vorverkauf für alle Shows startet am Montag, den 10. Februar um 9:00 Uhr. Tickets sind erhältlich unter www.sektortickets.de.Alle weitere Informationen gibt es auf 1live.desowie aufhttps://www.instagram.com/1livePressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5967364