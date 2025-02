Würzburg (ots) -Die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl präsentieren ein neues Gesicht in ihrer Markenkommunikation: Lucy Homefield, die erste KI-generierte Influencerin mit einem Faible für stilvolles Wohnen und Einrichten. Mit dem Launch des von For Sale entwickelten Charakters setzt XXXLutz einen weiteren Meilenstein in seiner Onlinestrategie und betritt eine digitale Ära voller neuer Möglichkeiten.Der Mensch und seine individuellen Vorlieben und Bedürfnisse rücken in der Werbung immer mehr in den Mittelpunkt. Gleichzeitig entwickeln sich künstliche Intelligenz und ihre Potenzale rasant weiter. Das Duell zwischen Mensch und Maschine ist viel diskutiert. Nicht für XXXLutz. Der zweitgrößte Möbelhändler nutzt modernste KI-Technologien, um Interessierte für kreatives Einrichten zu inspirieren und die eigenen Mitarbeitenden im Alltag zu entlasten. Impulsgeber sind die Marketing-Strategen von XXXLutz und die AI-Experten bei For Sale. Die langjährige Leadagentur mit Sitz in München und Hamburg beschäftigt sich von der ersten Stunde an mit Chancen und Grenzen von generativer AI. In enger Zusammenarbeit mit XXXLutz hat For Sale die neue digitale Persönlichkeit erschaffen und sozusagen zum Leben erweckt.Der erste Digital Human bei XXXLutzVon Menschen für Menschen und doch KI-generiert - ein Widerspruch? "Ganz im Gegenteil", betont Konrad Nill, CMO bei XXXLutz Deutschland: "Lucy bringt das Wissen unserer Einrichtungsberater und -Beraterinnen mit: immer am Puls internationaler Trends, begeisternd sowie inspirierend und als KI-Person ist sie,always on'." Lucy ist räumlich und zeitlich flexibel einsetzbar: jederzeit an jedem Ort, gleichzeitig auf den unterschiedlichen Kanälen und auch kurzfristig einsatzbereit."Was uns wichtig ist und worauf wir Wert legen: Unsere Kampagne ist weiterhin von echten Menschen getragen. Matthias Schweighöfer als Markenbotschafter kann aber logischerweise nicht rund um die Uhr Kundenanfragen beantworten oder mehrmals pro Woche virtuell in seine Wohnung einladen, um angesagte Trends zu präsentieren.", weiß Nill: "Für diese Aufgaben ist seine digitale Kollegin wie geschaffen."Spätestens beim Einsatz als Chatbot liegen die Vorteile auf der Hand. KI-Tools, in diesem Fall Large Language Modelle, sind wichtiger Baustein, um künftig Kundenanfragen besser zu verstehen und passgenauere Antworten ausspielen zu können. Ihnen dabei auch einen Namen und ein Gesicht zu geben, ist nicht nur aus Marketingsicht sinnvoll. Menschen unterhalten sich einfach lieber mit einem Charakter, als mit einer Maschine - und bei XXXLutz ist das (auch) "Lucy Homefield".Die Persona Lucy HeimfeldLucy Heimfeld oder - Homefield, wie sie sich online nennt - ist ein ebenso positiver wie achtsamer KI-Charakter, der sich voll und ganz den Themen Einrichtung, Wohnen, Dekoration und Lifestyle widmet. Lucy ist freundlich zu sich und ihrer Umwelt, liebt den Austausch mit anderen, aber auch die ruhigen Momente der Reflexion. Ihr Stil und ihre Persönlichkeit sind geprägt von einer Balance zwischen Aktivität und Ruhe - ebenso wie ihr Tagesablauf. In ihrer hochwertig sanierten Altbauwohnung inmitten einer pulsierenden Stadt wie Hamburg lebt sie ihre Leidenschaft für stilvolle und harmonische Räume als Content Creator aus. Mal unkonventionell, mal klassisch. Sie liebt, was sie tut und tut, was sie liebt. Dabei helfen ihr die Ausbildung in Interior Design ebenso, wie ihre eigene kreative Energie, die sie durch Reisen und Entdeckungstouren, in Hotel-Lobbys und Interior-Läden immer wieder aufs Neue inspiriert. Mit Ende Zwanzig hat sie bereits reichlich Erfahrung als Einrichtungsberaterin und ist fest entschlossen, ihre Community daran teilhaben zu lassen und eine "echte" Hilfe zu sein. Als Influencerin auf Instagram (@lucy_homefield), Chatbot und warum nicht auch am Point of Sale? Klar ist: Lucy hat noch viel vor.KI fester Bestandteil bei XXXLutzKI-Anwendungen werden weiter eine stark wachsende Rolle beim Branchenprimus spielen. Und das nicht nur in der Kommunikation. "Mit Lucy ist ein weiterer Schritt in eine digitale Zukunft gemacht," freut sich Konrad Nill. XXXLutz launchte bereits vor drei Jahren Deutschlands größtes virtuelles Küchenstudio. "Wer Trends im Einrichten setzen möchte, muss auch Trends in der Vermarktung setzen", sagt Nill.Die XXXLutz UnternehmensgruppeDie XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.100 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57 XXXLutz Einrichtungshäuser und 48 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.