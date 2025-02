In den Niederlanden lassen die Januar-Zulassungszahlen aufhorchen: Im ersten Monat des Jahres ist dort der Kia EV3 über alle Antriebe hinweg zum beliebtesten volvPkw-Modell avanciert. Insgesamt war im Januar jeder dritte in den Niederlanden zugelassene Pkw elektrisch. Der Kia EV3 wurde in den Niederlanden im vergangenen Monat 1.757 Mal zugelassen und kam damit auf einen Marktanteil von 5,4 Prozent. Sprich: Bei jedem 20. zugelassenen Pkw handelte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...