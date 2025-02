Basel (ots) -Die verfügbaren Tickets für die Live- und Preview-Shows für den Eurovision Song Contest (ESC) waren am 29. Januar in nur wenigen Minuten ausverkauft - nun folgt am 27. März die zweite Ticketwelle, allerdings nur für bereits Registrierte.Sieben Minuten dauerte es am 29. Januar, bis alle verfügbaren Tickets der Live-Shows ausverkauft waren - nach nur 20 Minuten waren auch alle Tickets der Preview-Shows schon weg. Nach der weiter verfeinerten Hallen- und Sitzplanung folgt nun eine zweite Ticketwelle mit weiteren, neu verfügbaren Tickets für die insgesamt neun Shows vom Montag, 10. bis am Samstag, 17. Mai (Grand Final), und zwar am Donnerstag, 27. März, 12:00 Uhr.Die Tickets werden wiederum auf ticketcorner.ch zum Verkauf angeboten, allerdings nur für jene, die sich bis am 10. Januar bereits registriert hatten und bislang noch keine Tickets erwerben konnten. Ticketcorner wird diese Registrierten heute Montag per Mail direkt informieren und am Montag, 24. März wird ihnen ebenfalls per Mail der Zugangscode geschickt.Aufgrund der hohen Nachfrage appellieren die Organisatoren auch weiterhin an alle Fans, die bislang noch kein Ticket erwerben konnten, nicht voreilig Tickets auf Drittplattformen zu kaufen. Für die Gültigkeit von Tickets von Drittplattformen oder Privatverkäufen können die Veranstalter keine Garantie übernehmen.Zu einem späteren Zeitpunkt besteht die Möglichkeit, exklusiv bei Ticketcorner fanSALE nach verifizierten Tickets zu suchen. Der offizielle Zweitmarkt von Ticketcorner garantiert, dass alle wiederverkauften Tickets gültig sind.Pressekontakt:Communications Eurovision Song Contest 2025Adrian Erni058 136 13 84press@esc2025.swissOriginal-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100928639