NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag trotz neuer Sorgen über mögliche Folgen der US-Zollpolitik gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete zuletzt 75,41 US-Dollar. Das sind 75 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im März stieg um 72 Cent auf 71,72 Dollar.

Zu Beginn der neuen Handelswoche rückte die Zollpolitik der US-Regierung wieder stärker in den Fokus der Finanzmärkte. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende angekündigt, Stahl- und Aluminiumimporte in die Vereinigten Staaten mit Zöllen von 25 Prozent zu belegen. Details sollen Anfang dieser Woche verkündet werden.

Im Vergleich zu jüngsten Zollankündigungen hielten sich die Kursbewegungen an den Märkten aber in Grenzen. Am Ölmarkt zeigte sich sogar eine Gegenbewegung, nachdem die Notierungen in der vergangenen Woche gefallen waren.

In der vergangenen Woche hatte die Sorge vor den Folgen der US-Zollpolitik die Ölpreise zeitweise deutlich belastet. Seit Mitte Januar ging es mit den Ölpreisen tendenziell nach unten, auch weil sich der neue US-Präsident Donald Trump mehrfach für einen Rückgang der Ölpreise starkgemacht hatte./jkr/jsl/tih