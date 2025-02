FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.02.2025 - 11.00 am- BARCLAYS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 940 (820) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 1100 (970) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES WARPAINT LONDON PRICE TARGET TO 700 (680) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 3600 (3200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS FEVERTREE DRINKS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 800 (1325) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 240 (155) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES VICTREX TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1280 (1160) PENCE - GOLDMAN CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 15067 (15558) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS IAG TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 375 (300) PENCE - GOLDMAN CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 150 (165) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES REINITIATES THG WITH 'BUY' - PRICE TARGET 75 PENCE - JPMORGAN CUTS PENNON GROUP TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 475 (610) PENCE - JPMORGAN CUTS RS GROUP PRICE TARGET TO 640 (650) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SPECTRIS TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 3450 (2650) PENCE - MS CUTS SAFESTORE TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - PRICE TARGET 650 (940) PENCE - ODDO BHF RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2750 PENCE - 'NEUTRAL'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob