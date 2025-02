Allied Telesis, ein weltweit führender Anbieter von Konnektivitätslösungen und intelligenten Netzwerktools, gab heute bekannt, dass CRN, eine Marke von The Channel Company, Chris Elliott, Vice President, Partnerships and Alliances, in die prestigereiche CRN Channel Chiefs-Liste 2025 aufgenommen hat. Mit der Auszeichnung werden Führungskräfte von IT-Anbietern und -Distributoren gewürdigt, die für die Umsetzung der Strategie und Festlegung der Channel-Agenda ihrer Unternehmen verantwortlich sind.

Chris Elliott, Vice President, Partnerships and Alliances at Allied Telesis (Photo: Business Wire)

"Ein erfolgreiches Partnerprogramm erfordert die richtige Führungskraft, um Beziehungen zu pflegen und Innovationen voranzutreiben. Wir freuen uns sehr, dass Chris unsere Partnerstrategie leitet, und gratulieren ihm zu dieser verdienten Anerkennung. Dank seiner weitreichenden Erfahrung ist er in der Lage, Kooperations- und Wachstumschancen zu erkennen und zu nutzen, und wir freuen uns darauf, unsere Partnerbasis im Jahr 2025 weiter auszubauen", sagte EuJin Lim, President, Allied Telesis.

Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Channel-Bereich kehrte Chris Ende letzten Jahres zu Allied Telesis zurück. Er ist verantwortlich für die Umsetzung der strategischen Partnerstrategie des Unternehmens, um die Expansion in den Regionen Asien-Pazifik, Nordamerika, Zentralamerika und EMEA voranzutreiben. Darüber hinaus leitet er die Vertriebsregion Nordeuropa, einschließlich Vereinigtes Königreich, nordische Länder und Benelux-Staaten. Im Laufe seiner Karriere war Chris in verschiedenen Vertriebs- und Channel-Positionen bei führenden Anbietern sowie im Bereich Distribution und Systemintegration tätig. Dabei hat er sich ein umfassendes Verständnis des Channel-Ökosystems angeeignet. Sein programmatischer und lösungsorientierter Ansatz ermöglicht es, zunehmend komplexe Infrastrukturen reibungslos zu betreiben, insbesondere durch die Einbindung der richtigen Partner-Ökosysteme, um Geschäftsergebnisse für Kunden zu erzielen.

"Die diesjährigen Preisträger stehen beispielhaft für Engagement, Innovation und Führungsqualitäten, was den Erfolg von Lösungsanbietern unterstützt und das Wachstum im gesamten Channel fördert", so Jennifer Follett, VP, U.S. Content, und Executive Editor, CRN, bei The Channel Company. "Jede dieser außergewöhnlichen Führungspersönlichkeiten hat den Channel nachhaltig beeinflusst, indem sie sich für Partnerschaften eingesetzt und kreative Strategien entwickelt hat, die zu Ergebnissen führen. Sie haben die Messlatte im Channel hoch gelegt, und wir freuen uns sehr, ihre herausragenden Leistungen zu würdigen."

Die jährlich von CRN veröffentlichte Channel Chiefs-Liste präsentiert die Top-Führungskräfte im IT-Channel-Ökosystem, die unermüdlich daran arbeiten, den gemeinsamen Erfolg mit ihren Partnern und Kunden sicherzustellen. Die CRN Channel Chiefs-Liste 2025 wird in der Februarausgabe 2025 des CRN Magazins sowie ab dem 3. Februar online unter www.CRN.com/ChannelChiefs veröffentlicht.

Weitere Informationen zum Partnerprogramm von Allied Telesis finden Sie unter https://www.alliedtelesis.com/us/en/partners

Über Allied Telesis

Seit mehr als 35 Jahren liefert Allied Telesis zuverlässige, intelligente Konnektivität für Unternehmen bis hin zu komplexen, kritischen Infrastrukturprojekten rund um den Globus. In einer Welt, die sich auf Smart Cities und das Internet der Dinge zubewegt, müssen sich die Netzwerke schnell weiterentwickeln, um den neuen Herausforderungen gerecht zu werden. Die preisgekrönten intelligenten Technologien, Produkte und Dienstleistungen von Allied Telesis bieten effiziente und sichere Lösungen für Menschen, Organisationen und "Dinge" und sorgen dafür, dass unsere Kunden einen höheren Nutzen und niedrigere Betriebskosten haben. Allied Telesis verpflichtet sich, seinen Kunden Lösungen zu bieten, die nach den höchsten Standards und in höchster Qualität entwickelt und hergestellt werden. Die Fertigung entspricht den ISO-9001-Normen, und alle Allied-Telesis-Einrichtungen halten sich an die strenge ISO-14001-Norm, um einen gesünderen Planeten zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter alliedtelesis.com

