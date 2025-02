Wien (www.anleihencheck.de) - Mit ihren starken Kurszuwächsen stachen vor allem Taiwan und die Türkei heraus, so Angelika Millendorfer, Leiterin "CEE & Global Emerging Markets" bei Raiffeisen Capital Management, im Kommentar zu den Schwellenländer-Märkten.Chinesische Aktien seien eine kräftige Erholung gestartet, speziell die in Hongkong gehandelten H-Aktien. Ausreißer nach unten sei Lateinamerika, speziell Brasilien, gewesen. 2025 werde es für die Emerging Markets besonders spannend. Im Fokus stünden dabei die vom neuen US-Präsidenten Trump angekündigten höheren US-Zölle auf Importe sowie die Frage, wie der US-Dollar auf Trumps Politik reagieren werde. Generell würden die Experten die Emerging Markets als sehr widerstandsfähig gegenüber einem verschärften Handelskonflikt mit den USA ansehen. Konkret könnten aber Länder wie Mexiko, China, Taiwan, Südkorea, Thailand und Vietnam - die in hohem Ausmaß in die USA exportieren würden - stark von etwaigen neuen US-Importzöllen betroffen sein. ...

