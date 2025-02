Der Goldpreis knüpft zum Wochenstart an die Rally der letzten Wochen an. Am Vormittag überspringt der Preis für eine Feinunze Gold am Spotmarkt erstmals in der Geschichte die Marke von 2.900 Dollar. Bis zur magischen 3.000er-Marke sind es nur noch 3,4 Prozent. Auch auf Euro-Basis schafft der Goldpreis einen neuen Rekord. Wovon die Edelmetalle getrieben werden.Politische Unsicherheiten, steigende Inflationsrisiken, geopolitische Spannungen und die Tendenz einiger Staaten, sich von US-Dollar-Anlagen ...

