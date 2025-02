BERLIN (dpa-AFX) - Ein Warnstreik bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) führt seit dem frühen Morgen zu erheblichen Einschränkungen im Nahverkehr der Bundeshauptstadt. Der Bus-, Tram- und U-Bahnverkehr ist am ersten Tag nach den Winterferien weitgehend eingestellt, wie die BVG mitteilte. "Wir erwarten eine wesentlich höhere Verkehrsdichte auf den Straßen als regulär", teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) in Berlin mit.

Die Berliner S-Bahn sowie der Regionalverkehr sind vom Arbeitskampf der Gewerkschaft Verdi nicht betroffen. Die Züge fahren wie gewohnt.

Der Ausstand der Gewerkschaft Verdi begann wie geplant am frühen Morgen, wie Verhandlungsführer Jeremy Arndt der dpa sagte. "Die Streikbeteiligung ist sehr hoch. Wir gehen davon aus, dass alle Fahrzeuge auf dem Hof bleiben", sagte Arndt. Es ist der zweite 24-stündige Warnstreik der Gewerkschaft in der laufenden Tarifrunde bei der BVG./wim/DP/jha