Erfurt (ots) -Was hat ein Badezimmer mit Bossa Nova zu tun? Welchen Einfluss hatten Roboter auf Musik? Und woher kommt eigentlich Grunge? Mit coolen Animationen und witzigen Erzählungen geht's bei "Behind the Beats" (KiKA) quer durch die Musikgeschichte - zu sehen ab 15. Februar 2025, samstags um 15:00 Uhr und ab 1. März 2025, samstags um 20:40 Uhr bei KiKA. Im KiKA-Player und auf kika.de gibt es bereits jetzt die ersten Folgen zu sehen.Von Soul bis Rock'n'Roll, von Classic Pop bis Techno: "Behind the Beats" nimmt in 26 Episoden mit auf eine Reise durch Musikgenres und über hundert Jahre Musikgeschichte. Die animierten, etwa sechsminütigen Clips inspirieren dazu, die eigene Kreativität zu entdecken und zeigen, dass viele Künstler*innen auf ungewöhnliche Weise ihre Karriere begonnen haben und neue Musikgenres schufen. Wer hätte gedacht, dass die Beats von damals noch heute in der Popmusik nachhallen?"Behind the Beats" ist eine französische Produktion von 22D Music Group und TeamTO. Die redaktionelle Verantwortung bei KiKA liegt bei Corinna Schier und Annekatrin Wächter.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.