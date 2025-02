Krypto News: Diese Ereignisse sind für Bitcoin und Co. diese Woche wichtig!

Die neue Handelswoche steht im Zeichen wichtiger US-Wirtschaftsdaten, die den Bitcoin-Kurs und den gesamten Kryptomarkt beeinflussen könnten. Denn gerade in den letzten Jahren hat sich immer stärker gezeigt, dass der Kryptomarkt mit Bitcoin schon eine sehr starke Abhängigkeit zum US-Wirtschaftsmarkt aufgebaut hat. Besonders die Rede von Jerome Powell, der Verbraucherpreisindex (CPI) und der Erzeugerpreisindex (PPI) könnten klare Auswirkungen auf die Handelsmärkte hervorrufen.

Key Events This Week:



1. McDonald's $MCD Earnings - Monday



2. Coca-Cola $KO Earnings - Tuesday



3. Fed Chair Powell Testimony - Tuesday



4. U.S. CPI Inflation - Wednesday



5. Fed Chair Powell Testimony - Wednesday



6. Reddit $RDDT Earnings - Wednesday



7. Robinhood $HOOD… https://t.co/yn4OHb5GcS pic.twitter.com/71iLnFYe8b - Jesse Cohen (@JesseCohenInv) February 9, 2025

Powell-Rede am Dienstag: Marktreaktionen erwartet

Am Dienstag spricht FED-Chef Jerome Powell vor dem US-Kongress zur Wirtschaftslage und Geldpolitik. Dabei wird er ein vorbereitetes Statement abgeben, bevor er den Fragen der Ausschussmitglieder gegenübertritt. Gerade in dieser Fragerunde könnten unerwartete Aussagen für Volatilität an den Märkten sorgen- immerhin ist Powell auch dafür bekannt, nicht der beste Freund des US-Präsidenten Donald Trump zu sein. Daher liegt die Vermutung nahe, dass er zurückhaltende Aussichten präsentieren könnte, um dem Präsidenten damit Gegenwind zu seinem Kurs zu bringen.

Inflationsdaten: CPI am Mittwoch

Der Verbraucherpreisindex (CPI) ist einer der wichtigsten Indikatoren für die Inflation. Die Prognose liegt bei 2,9 Prozent, unverändert zum vorherigen Wert. Sollte der Wert niedriger ausfallen, könnte das Hoffnungen auf Zinssenkungen der FED verstärken und Bitcoin aufwind geben. Ein höherer Wert hingegen könnte die restriktive Geldpolitik der Notenbank weiter stützen und damit Druck auf den Kryptomarkt ausüben.

PPI & Arbeitsmarktdaten am Donnerstag

Der Erzeugerpreisindex (PPI) gibt Aufschluss über die Preisentwicklung auf Produzentenebene und dient als Frühindikator für die Inflation. Erwartet wird ein Wert von 3,3 Prozent, unverändert zum Vormonat. Ein Rückgang könnte die Hoffnung auf eine lockerere Geldpolitik stärken, während ein Anstieg Inflationssorgen befeuern dürfte.

PPI Chart mit Änderung zum Vormonat, Quelle: https://www.bls.gov/charts/

Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe werden ebenfalls am Donnerstag veröffentlicht. Prognostiziert sind 221.000 Anträge, leicht höher als die vorherigen 219.000. Ein stabiler Arbeitsmarkt könnte der FED weiteren Spielraum für hohe Zinsen geben und damit risikobehaftete Anlagen wie Bitcoin unter Druck setzen.

Einzelhandelsumsätze am Freitag: Einblick ins Konsumverhalten

Die US-Einzelhandelsumsätze werden am Freitag veröffentlicht. Erwartet wird ein Zuwachs von 0,3 Prozent nach 0,4 Prozent im Vormonat. Steigende Umsätze signalisieren eine robuste Wirtschaft, während ein schwacher Wert Zweifel an der Konsumnachfrage wecken könnte.

Die kommenden Tage könnten für den Kryptomarkt volatil werden. Die Rede von Powell am Dienstag, die Inflationsdaten am Mittwoch und Donnerstag sowie die Einzelhandelszahlen am Freitag dürften die geldpolitischen Erwartungen der FED beeinflussen. Vor allem der CPI und PPI sind richtungsweisend für die künftige Zinspolitik und damit für die Kursentwicklung von Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Kein Wunder, dass daher viele aktuell in Presale investieren, welche mit ihren Preissteigerungen für indirekte Buchgewinne bis zum Start der Währung auf den Börsen bringen. Als großes Thema greift hier beispielsweise $MIND (MIND of Pepe) die Verbindung zwischen KI-Agenten und Memecoins auf.

MIND of Pepe auf 5,6 Mio. US-Dollar - innovativer KI-Agent

In einem Markt, der zuletzt immer wieder das KI-Narrativ spielte, hat sich MIND of Pepe schon jetzt einen Namen gemacht. Mit einem Raising Capital von bereits über 5,6 Millionen US-Dollar beweist der innovative KI-Agent, dass Technologie und Trading miteinander verschmelzen können.

Im Kern beruht der Erfolg von MIND of Pepe auf einem selbstlernenden System, das komplexe Aufgaben nahezu autonom bewältigt. Angetrieben durch modernste Algorithmen, sammelt der KI-Agent kontinuierlich Daten aus diversen Quellen - von Online-Plattformen bis hin zu sozialen Netzwerken. Diese permanente Informationsflut wird in Echtzeit analysiert, sodass das System in der Lage ist, Trends frühzeitig zu erkennen und auf die ständig wechselnden Marktsituationen flexibel reagieren kann.

Tokenomics von Mind of Pepe, Quelle: https://mindofpepe.com/de

Der Mittelpunkt des Projekts ist der MIND-Token, der weit mehr als ein simples Zahlungsmittel ist. Investoren erhalten durch den Utility Token nämlich Zugang zu exklusiven Marktanalysen und strategischen Insights, die als Grundlage für fundierte Entscheidungen dienen. Die Tokenomics sind dabei klar strukturiert: Ein wichtiger Anteil fließt in die Weiterentwicklung des KI-Systems, während auch Anreizprogramme, Marketingaktivitäten und Börsen-Listings unterstützt werden.

