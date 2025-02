Der Euro-Stoxx-Banks gehört mit einem Plus seit Jahresanfang von mehr als 15 Prozent zu den besten Branchen in Europa. Das lag auch an zuletzt sehr überzeugenden Quartalszahlen etlicher Finanzinstitute. Dabei konnte sich auch die französische BNP Paribas eindrucksvoll zurückmelden.Für Aktionäre der BNP Paribas war das letzte Jahr turbulent. Die Aktie schloss als einer der wenigen Mitglieder des Euro-Stoxx-Banks das Gesamtjahr mit einem Verlust ab. Aktionäre verloren 5,4 Prozent, schlechter waren ...

