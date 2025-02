Die Aktie von Robinhood ist zuletzt hervorragend gelaufen. Allein seit Jahresbeginn steht ein Plus von rund 50 an der Kurstafel. Auf Sicht der letzten zwölf Monate hat sie sich sogar verfünffacht. Ist das Aufwärtspotenzial des Online-Brokers damit ausgereizt?Ja - zumindest, wenn man das 12-Monats-Konsensziel der von Bloomberg befragten Analysten als Gradmesser dafür heranzieht. Demnach sehen die Experten die Aktie im Schnitt bei 51,18 Dollar als fair bewertet an - was sogar einen Abschlag von rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...