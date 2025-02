Vaduz (ots) -Am 6. und 7. Februar 2025 reiste Sportministerin Dominique Hasler an die Ski WM nach Saalbach-Hinterglemm. Die Ministerin verbrachte den Vorabend des Männer Super-G am Liechtenstein Abend des Liechtensteiner Skiverbandes (LSV). Neben den Mitgliedern des LSV, angeführt von Präsident Toni Real, waren auch viele internationale Freunde des Liechtensteiner Skisportes sowie Ski-Fans aus der Heimat anwesend. Insbesondere freute sich die Sportministerin, dass die beiden Liechtensteiner Athleten Marco Pfiffner und Nico Gauer anwesend waren. Sie wünschte beiden viel Erfolg für den Saison Höhepunkt, den anstehenden WM Super G und die WM Abfahrt.Super G und letztes Rennen von Nico GauerAm Freitag, 7. Februar besuchte die Sportministerin den Super G, an dem Marco Pfiffner den 33. Rang belegte. In der Abfahrt vom Sonntag erreichte er den sehr guten 26. Rang.Mit der WM Abfahrt bestritt Nico Gauer sein letztes professionelles Skirennen. Er beendete damit seine Karriere mit einem würdigen Abschluss. Nico Gauer gebührt Respekt für seine Leistungen und den langjährigen Einsatz nicht zuletzt auch in seiner Funktion als Sportbotschafter für das Land Liechtenstein. Das Sportministerium dankt Nico Gauer dafür und wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportThomas LagederT +423 236 64 45thomas.lageder@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100928646